تفاصيل جديدة عن مستقبل ميسي

تفاصيل جديدة عن مستقبل ميسي

إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل أسطورة برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود شرط يمنحه حق الرحيل هذا الصيف دون مقابل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي سيجدد عقده مع برشلونة لمدة عامين إضافيين حتى صيف 2023.

وأوضحت أن التجديد سيكون بنفس صيغة العقد السابق، التي تشمل التوقيع على عقد يجدد سنويًا، بوجود بند يضمن للاعب تقرير مصيره في نهاية كل موسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بند رحيل ميسي مجانًا في نهاية هذا الموسم قد انتهى، ويتبقى في عقده موسما إضافيا.

وكالات