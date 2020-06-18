ليبيا – صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة أن الجمهورية الروسية أكدت دعمها لـ”إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، وفقاً لما خلصت إليه مخرجات مؤتمر برلين.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي غادر الإثنين إلى موسكو على رأس وفد رفيع ضم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية وومثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، كشف بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس عن لقاء الوفد مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية “ميخائيل بوغدانوف” بحضور السفير الروسي لدى ليبيا “إيفان مولوتكوف”.

وأوضح أن اللقاء تناول آخر التطورات العسكرية و السياسية في ليبيا وكذلك العلاقات الليبية الروسية، لافتاً إلى أن اللقاء بحث كيفية تطبيق إعلان القاهرة ومخرجات برلين وكيفية الذهاب لعملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي.

كما أكد حومة على دعم المجلس لجهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.