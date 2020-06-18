 رسميا.. إنهاء الدوري الإماراتي لكرة القدم – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

الإمارات العربية – قررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، امس الأربعاء، عدم استكمال الموسم الكروي الحالي.

وقررت الرابطة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأندية المحترفين، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ما يترتب على الموسم الحالي، من مصير بطل الدوري، ومسألة الصعود والهبوط، وترتيبات الموسم المقبل، وفي مقدمتها إمكانية زيادة عدد أندية الدوري.

عرض الصورة على تويتر

وأكدت الرابطة ضرورة التنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في هذا الشأن.

عرض الصورة على تويتر

ومن جانبه، أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا، دعا فيه لعقد اجتماع طارئ بنظام الاتصال المرئي عن بعد، لمجلس إدارته، مساء غد الخميس، لمناقشة مصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.

المصدر: وكالات