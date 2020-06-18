إسبانيا – أعلن ريال مدريد رسميا، الخميس، إصابة نجم خط وسطه إيسكو ألاركون، وذلك قبل ساعات من مواجهة فالنسيا، على ملعب “ألفريدو دي سيتفانو”، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الملكي في بيان رسمي على موقعه: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على اللاعب إيسكو ألاركون من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تأكدت إصابته في أوتار الركبة اليمنى، وفي انتظار التطورات”.

ولم يعلن ريال مدريد مدة غياب إيسكو الذي سيغيب عن مواجهة فالنسيا، التي ستقام اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويسعى ريال مدريد إلى اللحاق ببرشلونة على صدارة الليغا، حيث ابتعد الفريق الكتالوني بفارق 5 نقاط عقب فوزه على ليغانيس.

المصدر: realmadrid.com