روسيا – اوضح سيرغي نيفروف، رئيس كتلة “روسيا الموحدة”، إن الأغلبية في مجلس الدوما، ترى وجود ما يبرر زيادة معدل ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد الأغنياء.

وأضاف نيفروف، اليوم الخميس: “قلنا دائما إنه من الممكن في المستقبل فرض معدل تصاعدي لضريبة الدخل”.

وأعرب البرلماني، عن اعتقاده بأنه “إذا كان الراتب الشهري أعلى من 2-3 مليون روبل، فإن ضريبة الدخل ستكون أعلى قليلا من المعدل المحدد، وهذا أمر طبيعي تماما”.

وأضاف نيفروف أنه في الوقت نفسه، تجب مناقشة وبحث مقدار الدخل، الذي سيتعرض للضريبة المتزايدة.

وقال رئيس الكتلة: “لا توجد مبادرات محددة حتى الآن، ولكن هذا الموضوع مطروح على جدول الأعمال، وقلنا دائما إن المعدل الثابت، ليس إلى الأبد”.

في وقت سابق، كتبت مجلة “فوربس” أن الحكومة الروسية تناقش إمكانية إدخال معدل ضريبة تصاعدية. من بين الخيارات – زيادة معدل ضريبة الدخل الشخصي من 13 إلى 15 في المائة للمواطنين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 2-3 مليون روبل.

ولكن بوريس بيلياكوف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي، صرح لوكالة “نوفوستي”، بأن الحكومة لا تناقش تطبيق زيادة ضريبة الدخل الشخصي لأصحاب الدخول المرتفعة.

وأفادت الوكالة بوجود معدل ثابت لضريبة الدخل في روسيا – 13٪.

المصدر: وكالات