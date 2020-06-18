روسيا – أكدت روسيا أنها ستراقب الإجراءات التي ستتخذها اليابان بعد إعلانها وقف نشر منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية المرابطة برا من طراز “Aegis Ashore”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته امس: “علمنا بتصريحات بعض المسؤولين اليابانيين حول نية وقف تطبيق الخطط الخاصة بنشر منظومات الدفاع الصاروخي Aegis Ashore المرابطة برا على أراضي البلاد”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تأخذ مع ذلك بعين الاعتبار تصريح وزير الخارجية الياباني، توسيميتسو موتيغي، في برلمان البلاد حول عدم وجود أي تغييرات في نهج اليابان لزيادة التعاون العسكري السياسي مع الولايات المتحدة.

وأوضحت: “إننا سنتابع تطور هذه القضية وخاصة مدى اتخاذ القيادة اليابانية خطوات دقيقة بعد هذه التصريحات، خاصة في مجال الدفاع الصاروخي، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وأعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، وقف عملية نشر “Aegis Ashore” في أراضي البلاد، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه في الجلسة المرتقبة لمجلس الدفاع، وذلك بعد أن صادقت إدارة الولايات المتحدة على بيع منظومتين من هذا الطراز لليابان.

المصدر: وكالات