البرتغال – دافعت إلما شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عنه، بعد خسارة “السيدة العجوز” المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وخسر يوفنتوس لقب الكأس بعد الهزيمة أمام نابولي في المباراة النهائية، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، نشرت إلما عبر حسابها في “إنستغرام” رسالة دعم لشقيقها تنتقد فيها ضمنيا الطريقة التي لعب فيها فريق المدرب ماوريسيو ساري، حيث أرفقت العديد من صور رونالدو بالقول: “ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك”.

وأضافت:”لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به”.

يذكر أنها المرة الأولى التي يخسر فيها رونالدو البالغ 35 عاما نهائيين متتاليين بعد خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو 3-1 في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات