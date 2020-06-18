اليابان – أعلن منظمو دورة طوكيو اليابانية لكرة المضرب اليوم الخميس، إلغاء نسخة فئة الرجال هذا العام بسبب المخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين الخامس والـ11 من أكتوبر المقبل، لكن المنظمين أعلنوا في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه “بالنظر إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات كورونا في اليابان والخارج، توصلنا إلى استنتاج مؤلم هو أنه علينا الإلغاء”.

وهي المرة الأولى التي تلغى فيها الدورة منذ 1972، بحسب المنظمين.

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا فاز بلقب العام الماضي، بتغلبه في المباراة النهائية على الأسترالي جون ميلمان 6-3 و6-2.

وأوضح المنظمون أنهم بحثوا في خيارات عدة، بما في ذلك تقييد حركة الدخول وإقامة المنافسة في ملاعب خلف أبواب موصدة، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أنه لا يمكن ضمان السلامة.

ولم تعلن رابطة اللاعبات المحترفات بعد عما إذا كانت دورة طوكيو للسيدات المقررة بين الثاني والسابع من نوفمبر المقبل، ستلقى المصير نفسه وتلغى.

المصدر: أ ف ب