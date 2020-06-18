انجلترا – تشمل أعراض نوبة القلب: صعوبة في التنفس وألما شديدا في الصدر وشعورا بالمرض. ولكن، قد تكون أيضا عرضة لخطر احتشاء عضلة القلب القاتل إذا لاحظت علامة محددة في فمك.

وتحدث النوبات القلبية بسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب. وبدون كمية كافية من الدم، يمكن أن يتلف القلب بشكل خطير – وقد يكون مهددا للحياة.

وكشف الخبراء أن الفرد قد يكون معرضا لخطر الإصابة بنوبة قلبية، إذا كانت اللثة تنزف باستمرار دون توقف.

وزعم العلماء أن نزيف اللثة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن النزيف يشير إلى عدوى بكتيرية.

وإذا كنت مصابا بأمراض اللثة، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم، وقد تلتصق بالرواسب الدهنية في الأوعية الدموية بالقلب.

وتزيد الجلطات الدموية والأوعية الدموية المسدودة من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

وحذر موقع WebMD الطبي من أنه “إذا كانت لثتك تنزف، فمن المهم السيطرة عليها. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون لسبب بسيط، مثل استخدام فرشاة أسنان سيئة للغاية، فهناك ما هو أكثر من ذلك في بعض الأحيان. وعندما يتراكم الالتهاب في الدم، يمكن أن يزيد من سوء الحالة الصحية الأخرى. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكري”.

ولكن، لمجرد أنك تعاني من أمراض اللثة، فهذا لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بنوبة قلبية.

ويُصاب الفرد بمرض اللثة بسبب تراكم اللويحات على الأسنان، ما يوفر مساحة معيشة مثالية للبكتيريا.

وفي حين أن بعض هذه البكتيريا غير ضارة تماما، إلا أن بعضها يمكن أن يتسبب في تلف اللثة.

وتشمل أعراض الأزمات القلبية الأكثر شيوعا: ألما حادا في الصدر، وشعورا بألم في الذراع، وإحساسا مفاجئا بالدوار.

تجدر الإشارة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، سيقلل من فرص الترسبات الدهنية في الشرايين.

المصدر: إكسبريس