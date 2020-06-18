ليبيا – حذرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها اللجنة لمجابهة الفايروس ومنع انتشاره في ليبيا.

رئيس اللجنة – رئيس الأركان العامة سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري قال وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة الداخلية إن اللجنة غير مسؤولة عن الاختراقات التي حدثت من قبل المواطنين إزاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه المرض.

وأضاف أن الخطر قادم مع ازدياد عدد الحالات التي أظهرت نتائج التحاليل أنها موجبة ومصابة بالمرض، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لها صالح في إخفاء عدد الحالات المصابة أو الادعاء بوجودها.

وأكد أن 13 حالة مصابة بالمرض تم تأكيدها في مناطق شرق ليبيا وأن اللجنة فعلت كل ما لديها من إجراءات لمنع المرض، ووأن البقية تأتي على عاتق المواطنين.

من جهته أعلن عضو اللجنة – وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اكتشاف حالة قادمة من الجنوب مصابة بالمرض تعمل بأحد مصانع مدينة بنغازي وخالطت نحو 200 مواطناً من المدينة، وأنه جاري العمل على حجرهم للتأكد من نتائج تحاليلهم.

وأشار إلى أن هذه الحالة والحالات المماثلة تمكنت من دخول مناطق شرق ليبيا نتيجة تهجير عدد من سكان مدن المناطق الغربية بعد دخول الميليشيات إليها وتسلل عدد من سكان المنطقة الجنوبية التي شهدت انتشاراً وبائياً في الدخول مع المهجرين.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بدورها في إعادة نحو 12 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج وأجريت التحاليل اللازمة لهم جميعاً في أماكن الحجر الإجباري ما حال دون دخول أية حالة مصابة للمدن واختلاطها بالمواطنين.

كما أوضح الوزير أن هذا الأمر تسبب في وضع أكثر من 45 عضواً من أعضاء هيئة الشرطة في الحجر الصحي نتيجة تعاملهم مع حالات بينت التحاليل إصابتها بالمرض.

وقال إن التحذير الذي أطلقته اللجنة ليس القصد من ورائه البحث عن إمكانيات مادية أو غيرها وإنما لدق ناقوس الخطر المحدق بالمواطنين في حال تغير انتشار الوباء للوضع غير المحكم.