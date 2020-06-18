الأرجنتين – احتفل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة نابولي، بتتويج فريقه السابق بلقب كأس إيطاليا، أمس الأربعاء، للمرة السادسة في تاريخه على حساب زملاء كريستيانو رونالدو.

وشارك مارادونا احتفالات جماهير نابولي، لكن من منزله، حيث نشر صورة له مرتديا قميص نابولي عبر حسابه على “إنستغرام”، كتب عليها: “فخور بك، فوز نابولي”.

وشهدت ليلة أمس الأربعاء تجمع الآلاف من جماهير نابولي في شوارع العاصمة الإيطالية روما احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.

وتوج نابولي بلقب المسابقة، بعد فوزه على يوفنتوس، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن نابولي فاز بلقب كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه، ليعادل فيورنتينا الذي توج بالكأس 6 مرات أيضا.

بهذا بات نابولي خامس أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس إيطاليا عبر تاريخ المسابقة، حيث يتصدر يوفنتوس ترتيب أكثر الفرق تتويجا باللقب بواقع 13 مرة.

المصدر: instagram \maradona