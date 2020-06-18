فرنسا – دعا وزراء خارجية مجموعة “السبع الكبار” الحكومة الصينية إلى التراجع عن قرارها تطبيق قانون الأمن القومي على منطقة هونغ كونغ.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية G7، عن “قلقهم الشديد” إزاء قرار بكين تطبيق القانون على المنطقة ذاتية الحكم داخل الجمهورية الشعبية الصينية.

وجاء في البيان الذي وقعه وزراء خارجية الدول السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا)، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أن تطبيق القانون على هونغ كونغ من شأنه أن يقوض وبشكل خطير مبدأ (بلد واحد ونظامان مختلفان) والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها المنطقة”.

وختم البيان بالقول: “نحث بشدة الحكومة الصينية على إعادة النظر في هذا القرار”.

وفي الفترة الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وكذلك اليابان، عن قلقها إزاء خطة بكين لمد سريان قانون الأمن القومي الصيني على هونغ كونغ، فيما تؤكد السلطات الصينية والحكومة الإقليمية أن هذا القانون لن يقيد الحريات، بل سيستهدف عددا صغيرا من “المشاغبين”، كما أنه سيساعد في تحقيق الاستقرار في هونغ كونغ بعد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة المحلية استمرت عاما.

المصدر: رويترز