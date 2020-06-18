ليبيا – قال مسؤول أوروبي أمس الأربعاء إن مهمة إيريني لمراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا اعترضت 130 سفينة منذ بداية عملها قبل شهر وبينها سفينة رافقتها بوارج حربية تركية.

المسؤول الذي يتولى منصباً قيادياً في مهمة إيريني أشار في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أن المهمة أوقفت سفينة الشحن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا في 10 يونيو باتباع الإجراءات المعتادة.

وتابع: “كانت السفينة ترفع علم تنزانيا ورافقتها سفن عسكرية تركية، قدمت السفن العسكرية معلومات عن محتوى سفينة الشحن وقالت إنها تحمل إمدادات طبية لمستشفى تركي في ليبيا وأنها تحت حمايتهم”.

وأكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه: “نجري حاليً المزيد من عمليات التحقيق مع السلطات المختصة في تركيا وتنزانياً حول هذه السفينة، ومحتواها، مهمة إيريني أبلغت فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، بالمعلومات التي جميعها في جميع هذه الحالات لإجراء مزيد من التحقيق والتحليل”.

وأشار إلى أنه حتى اليوم وخلال شهر من العمل نجحت المهمه في تحقيق بعض النتائج في جمع المعلومات والردع فيما يتعلق بتهريب الأسلحة والبترول، لافتا إلى أن عملية إيريني ليست موجهة ضد دولة بعينها أو شخص بعينه لكنها تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة الذي اتخذته الأمم المتحدة في منطقة عملياتها قرب السواحل الليبية.

ومضى قائلاً: “منذ بداية المهمة، نجحت المهمة في اعتراض 130 سفينة لطلب المعلومات حول مقصد هذه السفن وما تحمله والجهات المالكة لها، هذه السفن يشتبه في انتهاكها لحظر تصدير السلاح، أو تورطها في تهريب النفط”.

ولم يذكر المسؤول كيفية تأكدت مهمة إيريني من المعلومات التي تحصل عليها من السفن وكيفية التعامل مع تلك السفن بعد الحصول على المعلومات.

وحول التعاون مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” قال المسؤول : “يعمل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل وثيق لتحقيق الأهداف المشتركة مثل أمن واستقرار أوروبا وجوارها، كان هناك تعاوناً بين عملية صوفيا السابقة وسفن الناتو في البحر المتوسط”.

كما استطرد: “نعمل في الوقت الحالي على اتفاقية جديدة للتعاون مع الناتو فيما يتعلق بمهمة إيريني”.

وحسب المسؤول نفسه فإن “مهمة إيريني تستخدم فرقاطة يونانية فقط منذ ٣ يونيو الجاري بعد أن أنهت الفرقاطة الفرنسية جان بارت عملها في إيريني في 27 مايو الماضي.