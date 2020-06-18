ليبيا – أكد مسؤول تركي رفيع المستوى أمس الأربعاء أن أنقرة لم تقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كبديل للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في المفاوضات السياسية بليبيا.

المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية :” لم توافق تركيا على عقيلة صالح كبديل لقائد الجيش خليفة حفتر في المفاوضات السياسية بليبيا”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج استقبل أمس وفداً من تركيا يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير المالية برات البيراق ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان وذلك بمقر المجلس بطرابلس لمناقشة التطورات على الساحة الليبية وبينها الاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة بين الجانبين.