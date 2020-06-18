إيطاليا – توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه امس على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.

وتقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة طوال دقائق المباراة، مع أفضلية نسبية لفريق نابولي الذي شكل خطورة حقيقية على مرمى بوفون في العديد من الفرص.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية بطل المسابقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.

وتصدى حارس نابولي لركلة “السيدة العجوز” الأولى التي نفذها الأرجنتيني باولو ديبالا، فيما أهدر البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الركلة الثانية ليوفنتوس فوق العارضة.

ورغم تسجيل يوفنتوس للركلتين الثالثة والرابعة، إلا أن نابولي استغل الموقف جيدا، بتسجيله الركلات الترجيحية الأربع الأولى، لينهي المباراة لمصلحته 4-2.

وهذا اللقب هو السادس لنابولي بتاريخه في مسابقة كأس إيطاليا، والأول منذ عام 2014، فيما فشل يوفنتوس في رفع الكأس للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة وتعزيز رقمه القياسي، وهو 13 لقبا.

المصدر: RT