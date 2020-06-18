فيينا – انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من جائحة كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين.

بالإضافة لذلك فإن مخاوف بشأن تعافي الطلب على الذهب الأسود أثرت على معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي عند مستوى 40.72 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.71% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 37.53 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.13% عن الإغلاق السابق.

وتزايدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود بعد أن دفعت زيادة في عدد حالات كورونا بكين لإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس، كما سجلت ولايات أمريكية عديدة زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

كما يضغط ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمستوى قياسي لثاني أسبوع على التوالي على المعنويات على الرغم من أن بيانات الحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

المصدر: “نوفوستي”