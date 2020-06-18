انجلترا – حرم الحكم مايكل أوليفر فريق شيفيلد يونايتد من هدف محقق، خلال مباراته ضد مضيفه أستون فيلا، في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقف النشاط بسبب كورونا.

ونفذ أحد لاعبي شيفيلد يونايتد ركلة حرة في الدقيقة 42 تجاه مرمى منافسه، وخرج لها الحارس أورجان نيلاند وأمسك بها، لكنه اصطدم بزميله قبل أن يتجاوز خط مرماه والكرة بين يديه.

وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو شيفيلد على عدم احتساب الهدف، لكن حكم المباراة أشار إلى أن تقنية خط المرمى لم تشر إلى هدف!.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: eurosport.ru