ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وفداً كان في زيارة إلى روسيا والذي تكون من نائب رئيس مجلس النواب ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة .

الوفد أطلع المشير حفتر بحسب مكتب إعلام القيادة العامة على نتائج الزيارة الأخيرة لدولة روسيا الاتحادية ، حيث ثمّن خلالها موقف القيادة العامة ومجلس النواب في إعلان القاهرة وخاصة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي والتي ترتكز على خروج المرتزقة الأجانب ورفض العدوان الأجنبي وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب وضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات .

يشار إلى أن الوفد قد كان في زيارة إلى موسكو قام خلالها بمقابلة نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف والسفير الروسي لدى ليبيا.