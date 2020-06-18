ليبيا – قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية إنه لليوم التالي على التوالي يعقد الوفد الليبي رفيع المستوى، اجتماعاً مطولاً بمقر وزارة الخارجية الروسية مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكبير مستشاري وزارة الخارجية الروسية السفير الروسي السابق بليبيا.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بشكل أساسي دعم الجهود الروسية لوقف إطلاق النار وتفعيل ( إعلان القاهرة ومخرجات برلين ) وبحث الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

يشار إلى أن الوفد الليبي مكون من نائب رئيس مجلس النواب و وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية وممثل القيادة العامة للقوات المسلحة العقيد خليفة بوشويقير .