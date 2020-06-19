ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقوم بعمليات إجلاء مباشرة للاجئين من ليبيا وتواصل الحث على اتباع نهج منظم ومشترك على المستوى الأوروبي.

ديل ري وفي ندوة عبر الإنترنت نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تقديم أحدث تقرير عن الاتجاهات العالمية بشأن اللاجئين وفقاً لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس قالت:” أتذكر أن إيطاليا لا تزال الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقوم بالإجلاء المباشر للاجئين من ليبيا”.

وتابعت ديل ري:” في حال تكرار تجربتنا من دول غربية أخرى فسيكون من الأسهل بكثير إخراج اللاجئين من مراكز الاحتجاز الليبية حيث يعد العمل على الهجرة ضروري أكثر من أي وقت مضى في هذا الوضع التاريخي الصعب”.