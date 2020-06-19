ليبيا – ناشد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بمساندة السلطات في طرابلس في تحقيق رؤية اعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية تتمتع بنظام انتخابي شامل وشفاف.

السراج وفي مقال نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أكد أن حكومته لن تسمح أبدا بظهور دكتاتورية من أي نوع في ليبيا، واصفًا القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر بـ”الفرد الذي لا يطمح إلا في رؤية ليبيا تُسلَّم إلى نظام شمولي ودكتاتورية لا تريد المساءلة عن أفعالها وقراراتها” حسب زعمه.

وفي اشارة الى الدعم العسكري التركي لحكومته ،نوّه السراج بأنه من أجل صد ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) ،قائلاً :” قدمنا ​​في كانون الاول ديسمبر 2019 طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر لتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة منذ أن توليت منصبي ونحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا حيث أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لمنع هجوم حفتر وهنا أود أن أشدد على التقدير القوي والامتنان العميق من جانبنا تجاه تركيا المثالية في اتخاذ تدابير ملموسة ضد العدوان”.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي العلاقات التاريخية مع كل من إيطاليا ومالطا، مبيناً أن التعاون المستمر في جميع المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية ولكن في قطاع محدد من الأمن البحري،على حد تعبيره.

السراج أشاد بما وصفها بـ”الجهود المشتركة” لحكومته في إدارة قضية الهجرة والمساهمة في تعزيز قدرات خفر السواحل التابع له ، مؤكدًا أن ليبيا لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانب حكومته في أصعب الأوقات.