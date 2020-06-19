السعودية – خفضت السعودية كمية الخام التي ستوردها الشهر المقبل إلى سبع مصاف في آسيا بعد أن وافقت “أوبك+” على تمديد تخفيضات إنتاجها التاريخية حتى نهاية يوليو المقبل.

وتم تخفيض حجم النفط المتعاقد الذي سيحصل عليه المشترون السبعة لشهر يوليو المقبل بنسبة 10% إلى 40%، وفقا لمسؤولي مصاف في كوريا الجنوبية.

بينما ستحصل ثلاث مصاف في اليابان على كمياتها كاملة بعد تقليص تدفقاتها في يونيو الجاري، مشيرين إلى محاولة المملكة تحقيق توازن بين التخفيضات وبما يتفق مع التزامات المملكة تجاه عملائها.

ووافق تحالف “أوبك+” على تمديد التخفيضات البالغة 9.7 ملايين برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية يوليو المقبل للمساعدة في دعم انتعاش السوق.

وانخفض إنتاج المملكة من النفط في يونيو الجاري إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، بعد أن قالت المملكة إنها ستخفض طواعية مليون برميل يوميا إضافيا من إنتاجها من النفط الخام في يونيو لدعم اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف “أوبك+”.

المصدر: “جريدة الرياض”