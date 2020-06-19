الصين – اكد السفير الروسي في بكين أندريه دنيسوف، اليوم الجمعة، إنه من المؤكد أن تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين في عام 2020، لكن الموعد الدقيق لها لا يزال مجهولا.

وأضاف السفير، فى مقابلة مفتوحة مع ميخائيل غوسمان النائب الأول لمدير عام وكالة “تاس”: “هذا العام، تم الافتراض، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي إلى الصين ستتم في أوائل الخريف. لكن لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الدقيق لها. نتوقع أن تتم زيارة الرئيس بوتين للصين بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام”.

وتابع السفير الروسي القول: “من الممكن أن يتم تغيير التواريخ. من الناحية العملية نحن لا نناقش تواريخ محددة مع شركائنا الصينيين لأسباب واضحة”.

وقال دنيسوف أيضا، إن روسيا تنتظر مشاركة الرئيس الصيني في فعاليات قمة دول “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وفعاليات منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في خريف عام 2020.

وأشار دينيسوف إلى أن روسيا هذا العام تترأس منظمة شنغهاي للتعاون وكذلك مجموعة “بريكس”، ولذا ستعقد قمم المنظمتين هذا العام في روسيا.

المصدر: تاس