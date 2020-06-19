ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت أبو بكر الغزالي إن النظام التركي الذي وصفه بـ”الغازي العثماني”يحشد قواه بهدف احتلال مصادر الطاقة والموارد المتمثلة في الحقول والموانئ النفطية.

الغزالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الخميس أضاف:”لن يهتم معتوه تركيا إلا بقوة عربية ضاربة تلقنه درسا يجعله مختل التوازن إلى أن يغادر الساحة إلى غير رجعة وليبيا حل أزمتها ليس سياسيا بل أمنيا عسكريا بامتياز حتى الحلول السياسية التي ترعاها دول محور التآمر الدولي لن تكون إلا لإطالة الأزمة ولتعقيدها أكثر وصولا بنا لمبتغاهم وهو إعادة رسم خارطة الدول العربية وتجزئتها وهزيمة جيوشها فهم لن يسمحو لنا بالحل العسكري لأنهم عندما اقتربت قواتنا المسلحة من السيطرة على العاصمة أعطوا الضوء الخضر للتدخل التركي بتجاهل دولي كامل وقالوا لا حل عسكريا لليبيا وهو ليس لها من حل إلا هو وقالوا ليبيا ليس لها حل إلا الحل السياسي ولن يكون حلًا لأنه مبني على المؤامرة الدولية والإخوانية”.

وفيما يتعلق بإعلان القاهرة،أوضح الغزالي:”كنت أود أن تكون هنالك نقاط أكثر عروبية وقومية في اتفاق القاهرة نقاط يتم من خلالها التنادي الليبي المصري والعربي وذلك قبل الخوض فيما يسمي العودة للحلول السياسية اليائسة البائسة مع زمرة الفساد والفاسدين كدعوة لعقد قمة عربية طارئة يتخذ من خلالها إجراء عملي عربي مشترك لا كما كان عليه عهد القمم العربية السابقة،شعارات وخطابات فضفاضة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ويتم عقبها تحشيد القوة العربية المشتركة لمواجهة العثماني الغازي الذي شرع في تدمير ليبيا بهدف احتلالها والاقتراب من مصر لتحقيق أهداف الماسونية العالمية والصهيونية لضرب الجيش المصري في مقتل بعدما تحققت أهدافه في تدمير الجيش العراقي والسوري وجارٍ التآمر على الجيش الليبي”.

وأردف:”المستهدف من ورائه التآمر على أقوى قوى عربية وهي دولة مصر لكي تقر عين إسرائيل بتحقيق حلمها بالتوسع من الفرات إلى النيل”.

وبشأن الوضع في مدينة ترهونة،أشار عضو المجلس إلى أن حال أهالي ترهونة بعد سيطرة الميليشيات الإخوانية كارثي بامتياز،مضيفاً:”مايحدث في ترهونة كارثة لم يسبق لها مثيل حتى فيما بين العرب واليهود في فلسطين قتل تدمير إحراق ممتلكات حرقوا حتى المقابر أضرموا النار في المزارع وأشجار الزيتون التي تشتهر ترهونة بأجودها في ليبيا،أفعال يخجل منها حتى الشيطان، أتوا بالجثامين من طرابلس ليستعملوها إعلاميا ضد الجيش على أنها مقابر جماعية تشويهًا لقواتنا المسلحة وقبضوا على العمالة المصرية الوافدة ليضللوا بها الرأي العام المحلي والدولي على أنها قوات مصرية تشارك في القتال إلى جانب قواتنا المسلحة أهالي ترهونة والعديد من المناطق الأخرى المؤيدة للقوات المسلحة خرجوا نازحين تجاه الشرق الليبي حيث نفوذ القوات المسلحة وسيطرتها ومناطق بسطها للأمن والأمان والاستقرار”.