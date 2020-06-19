روسيا – قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% حتى 4.5%، ويعد هذا المستوى الأدنى في نحو 5 أعوام.

وجاء قرار المركزي الروسي متوافقا مع توقعات المحللين الذين أشاروا إلى هذا المستوى في توقعاتهم.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الإدارة، أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا إلى “وجود مجال لتخفيف أكبر في السياسة النقدية، ورغم ذلك فإنه ليس من الضروري استخدام هذه الخطوة قبل نهاية العام الجاري”.

ولم يتغير سعر صرف الروبل في سوق العملات عقب الإعلان عن قرار المركزي الروسي.

وجرى تداول العملة الروسية عند مستوى 69.5 روبل مقابل الدولار، وعند 77.83 روبل مقابل اليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”