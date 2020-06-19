ليبيا – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء الخميس إتصالاً هاتفياً من سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير دو هيلين، حيث تناول الجانبان خلال الإتصال تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

الاتصال تناول بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق سُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار ، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا .

وأكد الجانبان على ضرورة إحترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة وإنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين .

ومن جانبها أكدت السفيرة الفرنسية على دعم فرنسا لمجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد الجانبان على أن الحل في ليبيا سياسي وعلى وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين ، وبضرورة وقف التدخلات الخارجية واحترام السيادة الليبية والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد.