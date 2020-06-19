فيينا – ارتفعت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت، للتسليم في أغسطس 2020، في بورصة ICE في لندن، بنسبة 1.3٪ مقارنة بمؤشرات إغلاق الجلسة السابقة، ووصلت إلى 42.05 دولار للبرميل.

وبقيت هذا الأرقام، وفق بيانات منصة التداول، حتى حلول الساعة 06:00 بتوقيت موسكو.

ومع حلول السادسة والنصف صباحا بتوقيت موسكو، تراجعت قيمة النفط الخام من ماركة برنت بنسبة 0.75% أي إلى 41.82 دولار للبرميل.

وكانت قيمة النفط من هذه الماركة آخر مرة، أعلى من مستوى 42 دولارا للبرميل في 8 يونيو من هذا العام.

في المقابل، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط، عند 39.31 دولار للبرميل، وهو أعلى بنسبة 0.67٪ عن الإغلاق السابق.

المصدر: تاس