الأردن – أعلن السفير الأردني في كندا، اليوم الجمعة، عن وصول عدد من الأردنيين والفلسطينيين على متن رحلة للخطوط الملكية الأردنية قادمة من كندا، إلى مطار علياء الدولي.

يأتي ذلك، ضمن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا، بحسب السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة.

وقال القطارنة إن الطائرة التي وصلت عمان على متنها نحو 130 أردنيا، و30 فلسطينيا، حيث تم التنسيق من قبل السفارة الفلسطينية في أوتاوا من خلال السفارة الأردنية وتم اعتمادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف، أن الفلسطينيين الموجودين على متن الطائرة سيغادرون إلى لأراضي الفلسطينية من خلال المعابر البرية بعد انتهاء إجراءات مطار الملكة علياء.

وأكد أن السفارة الأردنية في أوتاوا، وتنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تتواصل مع الأردنيين للاطمئنان عليهم، كما تم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع الأردنيين كافة في كندا، حيث أن السفارة مستمرة في تلبية طلباتهم.

ولفت القطارنة، إلى أن هذه الطائرة هي الثانية الآتية من كندا منذ بداية خطة إخلاء الأردنيين الراغبين بالعودة، حيث غادرت قبل ذلك طائرة من كندا في المرحلة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن سجل حتى اليوم، 1001 إصابة بفيروس كورونا، و9 وفيات.

المصدر: الغد