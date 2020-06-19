ليبيا – أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية عضو لجنة كورونا تعليماته العاجلة أمس الخميس بإغلاق حدود المدينة من بوابة عين الغزالة غرباً إلى بوابة بطرونة جنوباً إعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من صباح اليوم الجمعة إلى حين إشعار أخر.

بوالخطابية أعرب بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق عن أمله في تعاون القوات المسلحة والأمن بقفل هذه التمركزات.

وطالب من رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا لعقد إجتماع عاجل بالخصوص، مشيداً في الوقت ذاته بدور القوات المسلحة والأمن خلال الفترة الماضية أثناء فترة حظر التجوال.

وأشار بوالخطابية إلى كتاب رئيس اللجنة الإستشارية فرج الجالي الذي طالب البلدية ومديرية الأمن بضرورة إغلاق مداخل المدينة بصورة عاجلة نظراً لخطورة الوضع الحالي في المدن المجاورة .