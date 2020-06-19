ليبيا – أثارت الفتوى الجديدة الصادرة عن المعزول الصادق الغرياني التي تبيح قتل أسرى الجيش الليبي على إعتبارهم أكثر من ” بغاة ” عاصفة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي محليًا وعربيًا معلنة فصل جديد من فصول العنف المغلف بالفتوى ومذكرة بضحايا وأحداث خلت فيما كان الصمت هو سيد الموقف لدى من يصفون أنفسهم بـ ” حراس القانون وحقوق الإنسان ومحاربو خطاب الكراهية ” وعلى رأسهم البعثة الأممية وفتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق .

وكان حديث الغرياني قد جاء ردًا على سؤال مزعوم من مواطن حول غنائم ” بركان الغضب من الجيش ” ليأتي الرد الصاعق منه بفتوى تنص على أن هؤلاء – أي الجيش – ليسوا ممن ينطبق عليهم عدم الإجهاز على أسيرهم أو الامتناع عن ملاحقة مهزومهم ، لأن هذا ماينطبق عن البغاة وهم أشد من ذلك ” . حسب مزاعمه وفتاويه .

فيديو | فتوى تكفيرية جديدة من الغرياني تبيح قتل أسرى الجيش الليبي على إعتبار عدم سريان " مايسرى على البغاة لأنهم محاربون للرسول ويعلنون عدائهم للشريعة ويخدمون المشروع الصهيوني " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/sJBJeaHSrm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 18, 2020

وفي الأثناء أكد عدد من المتابعين والخبراء وحتى بعض ذوي ضحايا قتلوا في وقت سابق بعد أسرهم أحياء بأن هذه الفتوى وضعت النقاط على الحروف وبيّنت مصدر ” القاعدة الشرعية الشاذة ” التي قُتل بها ذويهم في أوقات سابقة ومن هؤلاء قرابة 140 عسكري ومدني في مجزرة قاعدة براك الشاطئ سنة 2017 . وهي المجزرة المنسية التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها سرايا الدفاع عن بنغازي التي تتخذ من الغرياني مرجعية لها وقد باركها سامي الساعدي الذراع الأيمن للغرياني ضمنيًا عندما اعتبرها ” تعافٍ للجنوب ” .

ما يعني في المحصل أن هذه الفتوى أو الرخصة للمسلحين بجواز تصفية أسرى الجيش ليست جديدة وإنما لم تكن معلنة قبل أن يعلنها الغرياني يوم أمس .

وبالحديث عن المقابر البشعة المكتشفة مؤخرًا في ترهونة والتي يرجع تاريخ مقتل أصحاب بعض الجثث التي تم التعرف عليها إلى سنوات خلت كانت فيها تبعية المدينة لحكومة الوفاق والمؤتمر الوطني من قبلها ، إضافة لجثث أفادت تقارير ” الوفاق نفسها بأنها حديثة ومرتكبة بعد 4 أبريل 2019 “ فيما يفيد تقرير مسرب من الهلال الأحمر الليبي إلى شيء آخر مختلط بين قديم وجديد وملتبس ، وهنا يعود الحديث مجددًا عن عمليات التصفية التي طالت أسرى في أماكن أخرى منها ما أُعلن عن تحقيقات فتحت به وبقيت حبيسة الأدراج فيما لاتزال البعثة الأممية ورئيستها توكل مهمة التحقيق لذات الطرف ليكون هو المتهم والقاضي في آن !

نكبة براك الشاطئ | عامان على الجريمة المجزرة وغياب للعدالة .. القصة الكاملة والتسلسل الزمني للفاجعة معزز بالصوت والصورة والوثائق . #ليبيا #المرصد

https://t.co/5CNKkiM2bm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 19, 2019

ومن هذه العمليات مثلًا ماحدث في مدينة غريان أواخر يونيو 2019 عندما نجحت ” قوات الوفاق ” في أسر قرابة 40 عنصر من قوات الجيش الليبي وظهرت صور بعضهم وهم أحياء خلال الأسر قبل أن يُعثر على جثثهم في اليوم التالي جثث هامدة في ثلاجة المستشفى وقد حصلت المرصد حينها على تقارير من الطب الشرعي تثبت أن بعضهم قتلوا بعيارات نارية أُطلقت من مسافة قريبة جدًا على صدورهم ورؤوسهم وتسببت في تلف لا تسببه الأعيرة النارية عندما تصيب أحدهم خلال إشتباك مايعني أن تصفية قد حدثت بالفعل .

بالمستندات | الطب الشرعي يحسم الجدل في حقيقة " مجزرة مستشفى غريان " https://t.co/Smm6q6yzPW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 30, 2019

وفي حينه أيضًا قالت بلدية غريان التابعة للحكومة المؤقتة أن الهجوم على المدينة كان مدعوماً بغطاء جوي تركي وعلى أساسه حملت المسؤولية لتركيا أيضًا عن مجزرة المستشفى فيما بثت القوات المسلحة لاحقًا إعترافات لعناصر شاركوا في تصفية الأسرى بينما إلتزمت البعثة الأممية الصمت ليومين ثم عبرت عن قلقها من هذه ” المزاعم ” وطالبت بالتحقيق .

وهذه ليست المرة الأولى التي يُفتي فيها الغرياني بمثل هذه الفتاوى فقد سبق له وأن أفتى قبل شهر بجواز تفجير النفس في العدو وهو الأمر الذي تحرمه كل الشرائع والأديان والطوائف فيما عادت عقيدة الإرهابيين أو ما يصطلح عليهم بـ ” الخوارج ” الذين يرى الغرياني بأن القوات المسلحة أشد منهم ويجب معاملتها أشد قسوة .

المرصد – خاص

بالفيديو |شرط أن تكون عمليات قاتلة ولها أثر … الصادق الغرياني يجيز لمقاتلي الوفاق القيام بعمليات إرهابية إنتحارية على الهواء مباشرة عبر شاشة قناته #التناصح . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/EJtyCHgKDN — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2020