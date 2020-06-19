ليبيا – قال الخبير في الشؤون التركية حسني محلي إنه لمعرفة ماذا يريد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من العراق يجب أن نعرف ماذا يريد من سوريا وليبيا.

محلي وفي حديث مع قناة “الميادين” أمس الخميس أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضعيف في الداخل لذلك يريد الرهان على الخارج وهو لن يتراجع في سوريا ولا في ليبيا ولا في الصومال.

وكشف أن تركيا تعتقد أنها تستطيع أن تفرض رأيها على إيران وروسيا في سوريا، منوهاً إلى أن تركيا تسعى لتوقيع اتفاق مع إسرائيل مماثل للاتفاق مع حكومة الوفاق.

وتساءل محلي “لماذا لا تستطيع دول الخليج أن تناور تجاه الإرادة الاميركية كما تفعل تركيا مثلاً؟ وأين جامعة الدول العربية مما يجري في سوريا وليبيا؟”.