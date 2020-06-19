مصر – شارك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في القضية الجدلية المحتدمة بين بلاده وإثيوبيا على سد النهضة، مستعينا بنص فرعوني قديم في أسوان، يحمل رسائل ذات مغزى لأديس أبابا.

وشارك ساويرس منشورا لإحدى الناشطات حمل عبارة فرعونية عن الإجراء الواجب اتخاذه إذا انخفض منسوب النيل، قيل إنها نقشت على جدران بمعبد جورس في كدينة إدفو بأسوان.

ويقول النقش الفرعوني في نبرة حازمة ومهيبة: إذا انحفض منسوب النهر، فليهرع كل جند الملك ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه”.

واكتفى رجل الأعمال المصري الشهير بتعليق صغير من كلمة واحدة مرفق بالمنشور يقول: تذكروا.

المصدر: تويتر