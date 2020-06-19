صعود أسهم أوروبا مع التركيز على محادثات صندوق التعافي

صعود أسهم أوروبا مع التركيز على محادثات صندوق التعافي

بروكسل – بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع قبيل اجتماع للمجلس الأوروبي للتفاوض بشأن صندوق لتعافي الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

وعانى المؤشر الأوروبي كغيره من الأسواق العالمية في مواجهة نوبات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى.

وسيعقد المجلس الأوروبي أول اجتماع له لبحث مقترح المفوضية الأوروبية لجمع 750 مليار يورو من الديون لزيادة الإنفاق من أرصدة مشتركة لتصل قيمته إلى 1.1 تريليون يورو في الفترة من 2021-2027.

المصدر: “رويترز”