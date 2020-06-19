روسيا – اكد مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام قد يبلغ نسبة 4%-5% على خلفية الأزمة التي رافقت وباء فيروس كورونا.

وأضاف دميتريف، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: “نقوم بمحاكاة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار الوباء، وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي. توقعات صندوق النقد الدولي ناقص 3% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام. توقعاتنا أكثر صرامة، التراجع قد يصل إلى 7%. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن التراجع في روسيا سيكون أقل، حوالي 4%-5%”.

وأشار دميتريف، أيضا إلى أنه من السابق لأوانه وضع توقعات بشأن حجم الاستثمار المباشر في روسيا في عام 2020.

وأوضح دميتريف أن “هذه ليست مسألة الاقتصاد الروسي فقط، بل هي مسألة تشمل توافر الأموال في الصناديق السيادية في الدول الأخرى، إذ تقوم هذه الصناديق بتوجيه أموالها لحل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالوباء”.

وأضاف أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يخطط للحفاظ على حجم الاستثمارات هذا العام عند مستوى 2019، أي في حدود 350 مليار روبل.

المصدر: “تاس”