فلسطين – وجهت حركة “فتح” الفلسطينية نداء لأنصارها وللشعب الفلسطيني من أجل التظاهر ضد “صفقة القرن” وخطط إسرائيل لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.

وحثت الحركة الفلسطينيين في بيان على خوض “جولة جديدة مع هذا الكيان الغاصب… من أجل جرحانا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، من أجل وطننا الذي لا نقايضه بالدولار والطحين وعلب السردين.”

وأضافت: “يا شعبنا البطل الثائر، عهدناك وتعلمنا منك أن الأرض عرض وشرف وقد انتصرت لشرفك الوطني مددا وامتداد السنين القاسيات، وما هي إلا ربع ساعة وينجلي الظلام، ونعود للقمم العاليات، ونعود للنهر والتلال والغابات وللسهل والأودية والمنحدرات، وإلى القدس والأغوار”.

وتابع البيان: “فهبوا يا شعبنا العظيم، نصرة من أجل ترابكم الوطني، وشاركوا معنا في مسيرات الغضب المنددة بسياسات المجرم الإسرائيلي، ولنقف تحت الشمس وأمام العالم بأسره ونرفع الصوت عاليا و مقذوفه العنفوان والتحدي، لا للضم.. لا لصفقة الخزي .. ونعم للدولة الفلسطينية المستقلة.. نعم للقدس عاصمة فلسطين ودرة الحلم.”

المصدر: “سما”