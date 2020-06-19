كندا – أعلنت الشرطة الكندية عن تعرض تمثال لبيير إليوت ترودو، رئيس الوزراء السابق ووالد رئيس الوزراء الحالي، في بلدية يورك بمحافظة أونتاريو للتدنيس على أيدي مخربين مجهولين.

وأكدت شرطة يورك على حسابها في “تويتر” أمس الخميس أنها تحقق في تقارير عن تدنيس التمثال الذي تمت إقامته في حديقة بيير إليوت ترودو بمدينة فون، لافتة إلى أن مجهولين غطوا وجه التمثال بصبغة سوداء.

وقد استهدفت عمليات تدنيس مماثلة في الأسابيع الأخيرة كثيرا من تماثيل شخصيات تاريخية في مختلف أنحاء العالم، على خلفية المظاهرات واسعة النطاق ضد العنصرية التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه.

المصدر: RT