روسيا – عرض الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة مكتبه “السري” في المبنى الأول بالكرملين، علما أن هذا المكتب لا يشهد عقد أي اجتماعات ولقاءات عامة، وكانت أبوابه سابقا، مغلقة أمام الصحفيين.

خرج بوتين، عن هذه القاعدة خلال برنامج “روسيا. الكرملين. بوتين”، الذي عرضت لقطات منه يوم أمس الخميس. وبدأ الرئيس بوتين حديثه مع الصحفيين في مكتبه المذكور.

وأشار بوتين إلى وجود عدة غرف أخرى وراء الباب، وقال: “هناك غرفة طعام وغرفة للراحة. لكني أحذركم، لم أقم بإعداد أي شيء هناك… يسود جو عمل هناك”.

والتفت بوتين إلى الصحفيين، عارضا مكتبه: “ربما تكونوا أنتم بالذات أول من يدخل إلى هنا”.

المصدر: news.mail.ru