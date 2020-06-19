ليبيا – قال مسؤول تركي اليوم الجمعة إن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في “إعادة إعمار ليبيا ” (تنفيذ مشاريع في مناطق سيطرة الوفاق) التي تنهشها الصراعات ، وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية حسب قوله.

المسؤول التركي الذي وصف بـ”الكبير” ورفض الكشف عن إسمه قال لوكالة “رويترز” إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا في إشارة منه لموافقة الوفاق على تسوية المستحقات التركية لمشاريعها المتوقفة.

وأضاف أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون ”في كل مشروع يمكن تصوره“ للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

ومضى قائلا :” حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية… الشركات التركية… في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة “.

وأضاف أن شركة الكهرباء التركية كارادينيز باور يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.

وكشف المسؤول التركي في ختام تصريحاته بأن أنقرة وحكومة الوفاق ناقشتا أيضًا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.