ليبيا – تقدمت مصر اليوم الجمعة بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وقال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، بحسب “سكاي نيوز عربية” إن الأمانة العامة للجامعة تلقت طلبًا من وفد مصر، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا حاليًا.

وأوضح زكي أنه يجري التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، الذي من المتوقع أن يُعقد خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي، من جانب عدة دول.