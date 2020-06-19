ليبيا – اعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى أن تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا.

موسى وفي حديث إلى قناة “سكاي نيوز عربية”ضمن برنامج “المواجهة” أمس الخميس قال إن تركيا تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي في شمال العراق عبر غارات جوية وفي شمال سوريا بوجود عسكري على الأرض وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات.

وتابع الدبلوماسي حديثه:”إذن نحن نواجه تطورا خطيرا جدا في المنطقة وآخره قدرة تركيا على الوجود في أكثر من موقع في نفس اللحظة”.

ورأى الوزير المصري السابق أن تركيا أخطر على العالم العربي من إيران نظرا لقدراتها الإستراتيجية كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولديها علاقة إستراتيجية وضخمة مع الولايات المتحدة ومثلها مع روسيا ولديها أيضا مصالح متشابكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن اعتقاده أنه ما كان ممكنا أن تقوم تركيا بما تقوم به في ليبيا وأن تعبر أجواء مياه المتوسط وأن تتواجد هناك بقوات عسكرية وميليشيات ومرتزقة من دون موافقة القوى العظمى،مؤكدا أن أنقرة في الوقت نفسه مستفيدة من هذا الأمر.

وقال موسى إن هناك وجودا لقوى كبرى في ليبيا مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول أوربية وليس من الضروري أن تكون مصالح هذه القوى متناسق لكنها مجمعة على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه حتى يتم تدبير الأمور.

الأمين العام الأسبق إختتم بالقول:”إن هذه القوى تريد ألا يأخذ السراج رئيس حكومة طرابلس كل شيء ولا يأخذ حفتر كل شيء”،حسب تعبيره.