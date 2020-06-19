نجم عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

نجم عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

ألمانيا – أعلن الموقع الرسمي للدوري الألماني بكرة القدم “بوندسليغا” الجمعة، عن قائمة تضم 7 مرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم، بينهم المغربي أمين حارث لاعب وسط شالكه.

وجاء وجود حارث في القائمة رغم تراجع أداء فريقه في الدور الثاني هذا الموسم، محتلا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وأسهم حارث في 10 أهداف مع الأزرق الملكي، سجل 6 منها وصنع 4 أخرى.

فيما غاب عن قائمة نيل جائزة لاعب الموسم المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند، رغم مشاركته في 15 هدفا، حيث أحرز 5 أهداف، إلى جانب صناعته لـ10 أخرى.

وضمت القائمة ثنائي بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني سيرجي جنابري، حيث ساهما في تتويج الفريق البافاري باللقب الثامن على التوالي.

وتواجد الإنجليزي جادون سانشو، جناح دورتموند، رفقة زميله النرويجي إيرلينغ هالاند، رغم مشاركة الأخير مع بداية الدور الثاني فقط، لانضمامه إلى أسود الفيستيفال في يناير الماضي.

وحضر الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، في قائمة المرشحين، بالإضافة لمواطنه كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن.

المصدر: “وكالات”