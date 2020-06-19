فرنسا – خسر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، القضية التي رفعها على برشلونة، للحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير مع البارسا.

وأعلن نادي برشلونة، عن فوزه في القضية عبر بيان رسمي نشره في موقعه الرسمي الجمعة، قال فيه: “يعرب النادي عن ارتياحه للحكم الذي أعلنته المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي تشمل البارسا ونيمار بشأن مكافأة التجديد للعقد الأخير”.

وأضاف: “رفضت المحكمة طلب نيمار تماما، ووافقت على جزء كبير من دفاع نادي برشلونة”.

وجاء قرار المحكمة الاجتماعية الإسبانية في القضية لصالح برشلونة، حيث ألزمت نيمار بدفع 6.7 مليون يورو لفريقه السابق لفض النزاع بين الطرفين.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة، متجها إلى فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وطالب المهاجم البرازيلي فريقه السابق بمبلغ 43.6 مليون يورو، قيمة الأرباح والمكافآت مع فريقه السابق، ولكنه الآن أصبح مطالبا بدفع بعض الأموال للنادي الإسباني.

المصدر:fcbarcelona