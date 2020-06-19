ليبيا – جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة التأكيد على أن الأولوية بالنسبة لبلاده هي وضع حد للصراع في ليبيا.

دي مايو تحدث في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة عن مساع لـ” التغلب على أزمة عالمية غير مسبوقة ولا يمكننا تحمل تصعيد آخر”، وفقاً لقوله.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن جدول أعمال زيارة دي مايو لتركيا يتضمن :” العلاقات الثنائية، الأزمة الليبية، العلاقات بين تركيا- الاتحاد الاوروبي، الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط”.