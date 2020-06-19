انجلترا – توفي في بريطانيا الممثل الشهير السير إيان هولم، المعروف بأدواره في “عربات النار” والملحمة السينمائية الخيالية الثلاثية “سيد الخواتم” عن عمر ناهز 88 عاما.

وجاء في بيان باسم عائلته: “مات بسلام في المستشفى وهو يعمل وحوله عائلته.. كان مرضه مرتبطا بباركنسون”.

وأضافت العائلة “لقد كان عبقريا في المسرح والشاشة، وفاز بجوائز متعددة وأحبه المخرجون والجمهور وزملاؤه على حد سواء. وكان ذكاؤه اللامع دائما مصحوبا بوميض مؤذ في عينيه”.

ونال هولم شهرته الواسعة من خلال تجسيده شخصية بلبو باغينز في “سيد الخواتم” بين عامي 2001 2003، وهو دور أعاد تجسيده في سلسلة أفلام لاحقة “The Hobbit”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعتذر هولم عن عدم قدرته على حضور اجتماع لم شمل الممثلين الافتراضي للمشاركين في “سيد الخواتم”، وقال “أنا آسف لأنني لا أستطيع رؤيتكم وجها لوجه.. أفتقدكم جميعاً وآمل أن تأخذكم مغامراتكم إلى العديد من الأماكن، أنا عالق في بيتي الهوبيت، أو هولم”.

يذكر أن هولم رشح لأول مرة لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “عربات النار”.

وبالإضافة إلى مسيرته السينمائية اللامعة، كان هولم ممثلا مسرحيا وفاز بجائزة لورانس أوليفييه لعام 1998 لأفضل ممثل عن أدائه في دور الملك لير.

المصدر: “evining standarded”