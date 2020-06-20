السعودية – اوضحت شركة “أرامكو” ، امس انها تراجع نفقاتها التشغيلية، في اول تعليق لها على تقارير قالت ان عملاق النفط السعودي بدأت تسريح موظفين.

وقالت ارامكو في بيان، إنها “تتكيف مع بيئة أعمال معقدة للغاية وسريعة التغير بسبب جائحة كورونا وإن الشركة تراجع باستمرار نفقاتها التشغيلية”.

واضافت “ان جميع إجراءاتنا مصممة لإكسابنا مزيدا من المرونة والمتانة والقدرة التنافسية، مع التركيز على النمو في المدى الطويل”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء ذكرت في وقت سابق أن ارامكو بدأت بالفعل بتسريح المئات من موظفيها ضمن خطة لخفض نفقاتها التشغيلية في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتراجع الاسعار النفط بسبب به تفشي جائحة كورونا.

ويتجاوز عدد موظفي ارامكو 70 الف موظف، وقالت تقارير انها شطبت نحو 500 وظيفة.

من جهة اخرى، قال الرئيس التنفيذي للشركة امين ناصر، الخميس، انها ستلجأ للاستدانة لتوزيع أرباح على المساهمين.

وقال ناصر في تصريحات للصحفيين إن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح تبلغ 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت ارامكو، الاربعاء، انها أتمت صفقة استحواذ على 70 بالمئة من عملاق صناعة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك”، بشراء حصة الصندوق السيادي السعودي مقابل 69 مليار دولار تسدد على مدى ثلاث سنوات.

وقال ناصر “نود أن نستخدم النقد لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية”.

ووفقا لبيانات منشوره على موقعها الالكتروني، فقد بلغت ارباح أرامكو 16.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وكالات