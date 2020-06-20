فيينا – أعلن تحالف “أوبك+”، امس أن نسبة امتثال الدول المنضوية في المجموعة لاتفاق خفض الإنتاج بلغ 87 بالمئة في مايو/أيار الماضي.

وعقدت لجنة المراقبة الوزارية للدول الـ23 لمجموعة “أوبك+” اجتماعا عبر الانترنت برئاسة وزيري الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، والروسي الكسندر نوفاك، ناقش تطورات سوق النفط والتوقعات المستقبلية.

وفي ابريل/نيسان، توصلت اوبك+ الى اتفاق على تخفيضات غير مسبوقة في الانتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو، مددته في السادس من يونيو حتى نهاية يوليو/تموز، تنزل بعده الى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع، اليوم، انها ناقشت آلية تعويض الزيادة في الانتاج للدول التي لم تلتزم بحصصها في الخفض، على ان تعوض هذه الزيادة خلال اشهر يوليو/تموز واغسطس/آب وسبتمبر/ايلول، لتصل الى امتثال بنسبة 100 بالمئة.

وقال البيان ان العراق وكازاخستان قدما بالفعل جداول تعويضاتهما، فيما امهلت الدول غير الملتزمة الاخرى حتى الاثنين المقبل، لتقديم جداول تعويضاتها عن تجاوز حصصها في الانتاج خلال شهري مايو ويونيو.

ووفق البيان، فان اللجنة الوزارية “شددت على ان تحقيق التوافق (مع اتفاق 6 يونيو) بنسبة 100٪ من جميع الدول المشاركة ليس فقط عادلًا ومنصفًا، ولكنه حيوي لجهود إعادة التوازن المستمرة وفي الوقت المناسب، والمساعدة في تحقيق استقرار مستدام في سوق النفط”.

وقال البيان ان السعودية والامارات والكويت قامت مجتمعة بخفض طوعي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في يونيو، فوق حصصها المحددة في اتفاق خفض الانتاج.

وقالت البيان ان اللجنة ستعقد اجتماعين متتالين يومي 14 و15 يوليو المقبل.

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، تزامنا مع اجتماع اوبك+، فصعد خام برنت 54 سنتا الى 41.25 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام تكساس الأمريكي الوسيط 59 سنتا مسجلة 38.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوغيت غرينتش.

الأناضول