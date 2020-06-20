ليبيا – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أمس الجمعة إن التعاون بين أنقرة والولايات المتحدة في الملف الليبي اكتسب عمقاً قد يصنع فارقاً إيجابياً.

جاء ذلك في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي التركي واتحاد الغرف والبورصات التركية الذي عقد عبر الفيديو.

وأكد على أن تركيا تواصل الالتزام بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار في الحجم التجاري بين البلدين في إطار الأهداف التي وضعها الرئيسان رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، موضحاً أن الشراكة التركية الأمريكية تمتد إلى أكثر من 70 عاماً.

كما شدد أن الموقف الحازم والمبدئي لتركيا في سوريا وليبيا كسر شوكة الأعداء و “التنظيمات الإرهابية” بمن فيها “داعش” و”ي ب ك/ بي كا كا”.

واختتم قائلاً :” نقوم بتعميق محادثاتنا الثنائية حول ليبيا كما اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكالمة الهاتفية في 8 يونيو الحالي بحيث يمكن للولايات المتحدة وتركيا إحداث فارق إيجابي معاً”.