ليبيا – أجرى مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة الليبية اسماعيل العيضه زيارة ميدانيه تفقدية للاوضاع الصحية ببلدية سرت برفقه شؤون الموظفين بالوزارة ناصر عمران وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

كما ناقش المجتمعون خلال اللقاء الأوضاع الصحية للمرافق الصحية داخل نطاق البلدية المتمثلة في مستشفى ابن سيناء بسرت وعدد من المرافق الصحية وجهاز الاسعاف والطوارئ والعيادات المجمعة .

ومن جانبه استعرض العيضه خطة التطوير الجديدة لمستشفي ابن سيناء والمعدات الطبية التي تم توفيرها عن طريق وزارة الصحة ومجلس رئاسه الوزراء وحصر الاحتياجات الفعلية الواجب توفيرها استعدادًا لأي طارئ نظراً للظروف العسكرية التي تمر بها المنطقة والبلاد .

كما تم مناقشة آليه دعم مستشفى ابن سينا وفق لمقتضيات المرحلة والمتمثلة في متابعة تجهيز الطابق الثالث بمستشفي ابن سيناء بكل ما يلزم وتوفير الأدوات التشغيلية ومعدات العمليات الخاصة بقسم العظام.. وتطوير قسم الكلى من خلال توفير الادوية والمشغلات واستكمال صيانة قسم العناية المركزة والتركيبات النهائية لجهاز الرنين وذلك وفق لاستراتيجية وزارة الصحة الخاصة بتوطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن مؤكد علي المضي قدمآ في تنفيذ النهج الاستراتيجي الخاص بالرعاية الصحية الأولية من خلال استمرار الدعم لوحدات الرعاية الصحية الأولية كخط دفاع اول للمواطن في تقديم الخدمة داخل نطاق البلدية وما جاورها واهمها عيادة مركز السكري والغدد الصماء .

وتهدف الزيارة الميدانية للمرافق الصحية بسرت لمتابعة سير العمل لضمان تحسين الإجراءات المتخذة لمواجهة كافة التحديات الصحية العامة وتوحيد الجهود بين ادارتي مستشفي ابن سناء والخدمات الصحية بالبلدية .

واستمع مدير ادارة المستشفيات خلال الاجتماع الذي عقده بمسؤولي المرافق الصحية علي احتياجات المرافق الصحية ببلدية سرت واطلع على سير العمل، واعداً بتقديم الدعم اللازم من خلال وزير الصحة لتحسين الخدمات وجودة الإداء .

وأثنى مدير ادارة المستشفيات على جهود بلدية سرت وكافة مديري المرافق الصحية لتفانيهم في العمل رغم ما تعانيه الدولة من ظروف.