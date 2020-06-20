اليابان – اكتشفت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، غواصة مجهولة في المنطقة الجنوبية بجوار المياه الإقليمية للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في تغريدة على “تويتر”: “في 18 يونيو، رصدت طائرة دورية وكذلك مدمرة تابعتان لقوات الدفاع الذاتي، غواصة مجهولة الهوية، تتجه غربا، في المنطقة المجاورة لجزيرة اماميوسيما (محافظة كاجوشيما). وفي 20 يونيو، تم اكتشافها مجددا قبالة جزيرة يوكويت (محافظة كاجوشيما)”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وعلى خلفية الحادث، أمر “وزير الدفاع تارو كونو، ببذل كل الجهود وتوخي الحذر واليقظة وجمع المعلومات ذات الصلة.

ونقلت قناة NHK، عن مصدر في وزارة الدفاع اليابانية قوله، إن الغواصة المكتشفة يمكن أن تكون تابعة للجيش الصيني.

المصدر: تاس