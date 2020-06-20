ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة وسفير المجلس الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين بأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التهديد للأمن القومي المصري والعربي من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين للرئاسي بأنها تكشف ما وصفها بـ”حقيقة دعمه للجنرال المتمرد” ، زاعماً بأن السيسي قد حدد حدوداً لمصر داخل ليبيا تشمل حقول النفط والمياه !.

الأمين أضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواص الاجتماعي “تويتر” بأن الرئيس المصري رسم خطاً أحمراً داخل الخريطة الليبية .

وزعم السياسي الموالي لتركيا في ختام حديثه بأن تصريحات السيسي تعد بمثابة إعلان حرب في ليبيا إلا إذا كان لمن وصفهم بـ”الجبناء والعجزة” رأي أخوي ودي دبلوماسي آخر.